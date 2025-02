Hohes Rückfallrisiko bei Mörder von Ayleen, Fastnachtsumzüge werden sicherer, Mit 110 durch die 30'er Zone

Der Dienstag in Mittelhessen: Jan P. der verurteilte Mörder, der 14-jährige Ayleen, könnte weitere Sexualstraftaten begehen, so sieht es ein Gutachter. Der hat jetzt eine Einschätzung des 32-Jährigen vor dem Landgericht Gießen abgegeben. Bei den Karnevals- und Fastnachtsumzüge in Mittelhessen gibt’s in diesem Jahr einige Veränderungen. In Wetzlar, Ober-Mörlen und Limburg zum Beispiel sind die Sicherheitskonzepte angepasst worden. Er soll mit 100 km/h durch eine 30er-Zone gefahren sein: Die Polizei hat in Lollar bei Gießen einen mutmaßlichen Auto-Raser gestoppt.