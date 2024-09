Neugestaltetes Kulturzentrum im Alten Hallenbad in Friedberg

Das Alte Hallenbad in Friedberg in der Wetterau stand lange leer. Das Wasser aus dem 18 Meter-Becken ist zum Beispiel schon gut 20 Jahre lang nicht mehr da. Dafür gibt es hier jetzt ein Kulturzentrum. Ein Verein hat das Gebäude in den vergangenen Wochen und Monaten neugestaltet und umgebaut. Ab Samstag, dem 7. Juli, finden hier aber Konzerte und andere Kulturveranstaltungen statt.