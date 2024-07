Schienenersatzverkehr auf der Lahntalbahn und Vogelsbergbahn: Pendler warten in Gießen

Es sollte die Ausnahme sein - doch für Pendlerinnen und Pendler in Mittelhessen ist es aktuell Normalfall: Schienenersatzverkehr. Bis Anfang August fahren auf der Vogelsbergbahn, zwischen Gießen und Buseck, nur Busse. Ebenfalls wegen Bauarbeiten ist in den Ferien ab 19 Uhr kein Zugverkehr zwischen Gießen und Marburg möglich - und dann gibt es ja auch noch die Lahntalbahn. Ein Großteil der Strecke zwischen Gießen und Limburg ist gesperrt. Reibungslos klappt das mit den Ersatz-Bussen aber nicht - das berichten Fahrgäste am Gießener Bussteig.