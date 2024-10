Schokoladenmarkt in Alsfeld und Kürbisfest in Marburg

Schockverliebt in Schokolade: In Alsfeld im Vogelsberg dreht sich an diesem Wochenende alles um die zuckersüße Verlockung aus Kakao-Bohnen. Beim Schokoladenmarkt gibt es zum Beispiel eine Schoko-Version des Schwälmer Brunnens. Auch in Marburg wird's kulinarisch - beim Kürbisfest im Botanischen Garten. Neben Kostproben gibt es hier auch Infos zum Anpflanzen von Kürbissen und eine mystische Atmosphäre.