Sommerkonzerte in Limburg, "Erlebnistag Mittelalter" in Münzenberg

Es ist wieder so weit: Die Sommerkonzerte starten in Limburg. Am Samstag tritt ein deutsch-französischen "Grenzgänger" auf und beschallt den Serenadenhof. Und: In Münzenberg in der Wetterau, da gibt's am Wochenende den "Erlebnistag Mittelalter" - mit Ritterschule, einer Lederwerkstatt oder auch einer Modenschau.