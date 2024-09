Stock-Car Race in Runkel und Theaterfest in Gießen

Am Wochenende ist in Runkel ein Stock-Car-Rennen. Im Ortsteil Hofen drücken mehrere Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufs Gaspedal - aber gewinnen kann nicht jeder. Außerdem findet in Gießen das Theaterfest statt. Das Stadttheater hat sich was besonderes ausgedacht und ruft die Menschen dazu auf, sich freiwillig als Dirigent zu melden. Das große Orchester wird am Sonntag von einem Laien angeleitet - auch hier geht es also um das richtige Tempo.