Umweltschützer kritisieren Ausbau von Ferrero-Werk in Stadtallendorf

Der Süßwarenhersteller Ferrero will in Stadtallendorf Im Landkreis Marburg-Biedenkopf eine neue, modernere Produktionshalle bauen. Für rund 170 Millionen Euro. Aber Umweltschützer schlagen jetzt Alarm. Denn Ferrero baut mitten in einem Wasserschutzgebiet.