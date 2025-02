Verkehrsfreigabe A49, "Miss Germany"-Finale mit Mittelhessin und "Leica 1" hat Geburtstag

Der Freitag in Mittelhessen: Wann ist eigentlich das neue Teilstück der A49 in Ost- und Mittelhessen befahrbar? Planer und Autobahngesellschaft sagen: bald! Die große Showbühne wartet auf Valentina Busik aus Gießen. Die angehende Hautärztin tritt morgen Abend in Rust im Finale von „Miss Germany“ an. Vor 100 Jahren ging eine Erfindung aus Wetzlar in Produktion: Die Kleinfilmkamera „Leica 1“ revolutionierte die Fotografie, jeder konnte jetzt Schnappschüsse machen. Das Ernst-Leitz-Museum feiert das Jubiläum mit der Ausstellung „Die Magie der Straße“.