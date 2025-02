Warnstreiks im Öffentlichen Dienst, nach Anschlag in Hanau: Demos in Mittelhessen, Cannabis-Clubs bangen um Lizenz

Der Donnerstag in Mittelhessen: Keine Einigung im Tarifstreit, also wird weiter gestreikt, im öffentlichen Dienst: In Marburg und in Gießen sind heute jeweils die Stadtwerke betroffen. „Say their names“ - nennt ihre Namen. Dieser Spruch war gestern in Marburg und Gießen auf Demo-Plakaten zu sehen. Mehrere 100 Teilnehmer haben der Hanau-Opfer gedacht. Vor genau 5 Jahren sind 9 Menschen mit Migrationshintergrund und die Mutter des Täters getötet worden. Die bangen Blicke von Cannabis-Clubs richten sich nach Berlin. Auch von einer Anbauvereinigung in Gießen. Denn die Union will im Fall eines Wahlsiegs das Cannabis-Gesetz wieder kippen. Diese politische Unsicherheit macht auch dem Gießener Club Green-House zu schaffen.