2. Future Space Standort in Kassel

Jetzt gibts den Future Space 2.0 in der Kasseler Innenstadt. Das Motto des Lernortes „Menschen zukunftsfähig machen - alle, überall" stösst auf gute Resonanz. Nach nur 10 Monaten wurde aus einer Idee ein konkreter Ort zum Entdecken und Erforschen in unmittelbarer Nähe zum ersten Standort.Der Bildungsort Future Space möchte einen Beitrag leisten, die Region lebenswert zu gestalten und zu erhalten. Aus diesem Grund wurde ein 2. Standort in der Innenstadt gewählt.Neben der Möglichkeit, zukunftsrelevante Themen wie Lasertechnik, Genetik oder regenerative Energien zu erkunden, geht es darum, eigene Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erweitern. Der gemütliche, atmosphärische Lernort lädt zum Forschen, Experimentieren und Vernetzen ein. Im Juni 2022 öffnete der Future Space in der Kasseler Innenstadt seine Pforten. Das Motto des Lernortes „Menschen zukunftsfähig machen - alle, überall" stieß auf gute Resonanz, sodass die Verantwortlichen (Klaus-Peter Haupt und Lukasz Gadowski (Mehrfachgründer und Investor, Team Global) bereits ein Jahr später (im Mai 2023) erste Überlegungen anstellten, wie die gesteigerte Nachfrage bedient werden kann. Nach nur 10 Monaten wurde aus einer Idee ein konkreter Ort zum Entdecken und Erforschen in unmittelbarer Nähe zum ersten Standort. Der Bildungsort Future Space möchte einen Beitrag leisten, die Region lebenswert zu gestalten und zu erhalten. Aus diesem Grund wurde ein 2. Standort in der Innenstadt gewählt. Neben der Möglichkeit, zukunftsrelevante Themen wie Lasertechnik, Genetik oder regenerative Energien zu erkunden, geht es darum, eigene Interessen, Fähigkeiten und Kompetenzen zu erweitern. Der gemütliche, atmosphärische Lernort lädt zum Forschen, Experimentieren und Vernetzen ein

Autor: Jens Wellhöner Veröffentlicht am 26.03.24 um 12:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de