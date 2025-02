25 Menschen aus Kassel brauchen nach Hausbrand eine Notunterkunft und am Edersee trainieren die Greifvögel

Erst steht der Dachstuhl in Flammen, dann das ganze Haus: Nach einem Brand im Kasseler Stadtteil Bettenhausen brauchen 25 Menschen jetzt eine Notunterkunft. - Die Fahndung läuft auf Hochtouren: Am Abend werden in Nordhessen gleich zwei Märkte überfallen, erst in Bad Emstal-Sand, dann in Baunatal-Großenritte. - Im Wildtierpark Edersee startet bald wieder die Flugshow mit den Greifvögeln. Vorher müssen sie dafür aber noch ein bisschen trainieren und den Wintermuff auf den Federn kriegen.