Was ist da los? Ein Lottospieler aus Nordhessen gewinnt fast 88 Millionen Euro, holt aber seinen Gewinn nicht ab. Eine Bande, die in Wolfhagen und an anderen Orten in großem Stil Kupferkabel geklaut hat, muss sich jetzt vor Gericht verantworten. Und am Staatstheater Kassel gibt es eine besondere Auffführung des Klassikers "Jugend ohne Gott".