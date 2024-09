Etwa zwei Monate ist es jetzt her, dass in Gottsbüren im Reinhardswald und in benachbarten Orten ein Unwetter getobt hat: Häuser standen unter Wasser, Straßen wurden unterspült. Noch immer wird dort aufgeräumt und saniert. Nordhessen-Reporterin Katharina Roß war für uns dort.

Veröffentlicht am 26.09.24 um 07:00 Uhr