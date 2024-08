Alles muss raus: Wolfhager Spendenladen schließt

Bald ist endgültig Schluss, mit dem Spendenladen in Wolfhagen. Die Betreiberin wirft das Handtuch. Zu unwirtschaftlich ist der Laden, den es so in Nordhessen wohl nicht noch einmal gibt. Wer hier etwas haben will, kommt einfach, sucht sich was aus und spendet etwas dafür. Vor allem Bücher, Deko- und Haushaltsartikel hat der Spendenladen im Angebot, alles gebraucht und abgegeben von Leuten aus Wolfhagen. Leider ist zu wenig gespendet worden. Deshalb schließen die Türen bald. Davor gibt es aber noch Aktionstage. Hessenschau-Reporter Jens Wellhöner hat sich im Spendenladen umgeschaut.

Veröffentlicht am 28.08.24 um 12:30 Uhr