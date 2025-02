In Kaufungen geht ein Mann mit einer Gartenharke auf Wahlplakate los. Wer in's Schloss Wilhelmshöhe oder auf die Insel Siebenbergen will, muss künftig mehr Eintritt bezahlen. Und in Kassel treten selbst gebaute Roboter gegeneinander an - beim Robo-Cup für Nachwuchstüftler.