Auf den Spuren von "TKKG" und "Die drei ???": Neue Sonderausstellung über Hörspiele in Kassel

Einige brauchen sie zum Einschlafen, andere nutzen sie auf längeren Reisen: Hörspiele sind seit Jahren im Trend. Im Palais Bellevue in Kassel können Besucher jetzt in die Welt der Hörspiele eintauchen und sich auch mal selbst an der Produktion ausprobieren. Die Ausstellung "Hör.Spiel Museum" geht voraussichtlich bis Ende April 2024.