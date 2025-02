Aufräumen in Willingen und Feuer auf Campingplatz am Edersee

Der Montag in Nordhessen: Das Klinikum Kassel sagt der Fettleibigkeit bei Kindern den Kampf an. In Willingen steht nach dem Ski-Sprung-Weltcup das große Aufräumen an. Auf einem Campingplatz in Vöhl hat es am Sonntag gebrannt und der Werra-Meißner-Kreis vergibt ein Stipendium für Medizinstudenten.