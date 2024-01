In ganz Hessen gehen heute die Landwirte auf die Straße, um gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung zu demonstrieren. In Wiesbaden soll mit Treckern der Landtag blockiert werden. Aber auch in den Regionen regt sich Protest. In Korbach zum Beispiel sind hunderte Landwirte mit ihren Traktoren vorgefahren.

Autor: Sina Philipps Veröffentlicht am 08.01.24 um 11:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock