Besser Lesen lernen mit Hund

Lesen lernen mit Hund - klingt komisch? Kann Leseanfängern aber tatsächlich helfen, sagt das Team der Stadtbücherei Hofgeismar. Regelmäßig ist dort jetzt Monoqi zu Besuch, eine ausgebildete Schulbegleithündin. Sie unterstützt Kinder, die bisher nicht so viel Spaß am Lesen haben. Durch ihre pure Anwesenheit. Denn Hunde sind die perfekten Zuhörer: Sie unterbrechen nicht, verbessern nicht und es macht ihnen gar nichts aus, wenn man beim Lesen mal ins Stocken gerät. Mit Hilfe von Monoqi, so die Hoffnung, machen die Kinder positive Erfahrungen beim Lesen - dann kommen die Erfolgserlebnisse ganz von selbst.

Veröffentlicht am 09.07.24 um 10:10 Uhr