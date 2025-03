Der Montagnachmittag in Nordhessen: In den nächsten Tagen absolviert die Bundeswehr in Nordhessen wieder Übungsflüge mit dem Kampfhubschrauber Tiger. In Fritzlar wurde der Rosenmontag mit einem großen Umzug gefeiert. Und in Kassel ist der Tourismus weiter im Aufwärtstrend.