Im Bergpark Wilhelmshöhe sind am Samstag die Dackel los - beim großen Dackelspaziergang. Wer mal seine Qualitäten als Zugführer ausprobieren möchte, sollte am Wochenende beim Mobilitätsfest am Hauptbahnhof Kassel vorbeischauen. Und wer musikalische Abwechslung sucht: Die Märchenbühne in Gudensberg wird zur Bühne für regionale Rockbands.

Veröffentlicht am 20.09.24 um 15:00 Uhr