Dank TikTok-Challenge: Panzo ist offizieller Bürohund am Edersee

Panzo ist der neue Star am Edersee. Denn der süße Mischlingshund ist ab jetzt offizieller Bürohund des Edersee-Marketing-Teams. Das liegt an einer TikTok-Challenge: Videos über Panzo haben so viele Likes bekommen, dass der Edersee-Marketing-Chef grünes Licht für Panzo gegeben hat, er darf ab jetzt mit ins Büro kommen. Hessenschau-Reporterin Silvia Ritter hat ihn dort besucht.