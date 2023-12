In Willingen laufen die letzten Vorbereitungen. Am Samstagmorgen startet dort die neue Wintersport-Saison. Dann können Ski- und Snowboard-Fans wieder die Pisten runterfahren und auch die Liftanlagen werden in Betrieb genommen.

Veröffentlicht am 07.12.23