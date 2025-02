Der Dienstagvormittag in Nordhessen: Ein doppelter Kurzschluss sorgt dafür, dass in 2000 Haushalten in Kassel die Lichter ausgehen. In Oberelsungen kommt ein Bus von der Straße ab, nimmt den Vorbau eines Hauses mit und bleibt im Vorgarten stecken. Und es ist Safer-Internet-Day - aus diesem Anlass gibt es Tipps gegen Betrug und Fälschungen.

Veröffentlicht am 11.02.25 um 08:00 Uhr