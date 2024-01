Die besten Cartoons in Kassel: Einer wird gewinnen

Die besten Cartoonisten der Republilk sind derzeit mit ihren Arbeiten in der Caricatura zu sehen, der Galerie für komische Kunst in Kassel. Und einer von ihnen wird gewinnen. Am Freitag wird dort nämlich der Deutsche Cartoon-Preis verliehen.