Die Kassel Huskies sind nicht zu bremsen. Nach dem Sieg im Hessen-Derby gegen Bad Nauheim geht es am Freitag um die Tabellenspitze. - Ufos am Himmel über Nordhesssen? Viele Menschen haben in der Nacht seltsame Lichtphänomene beobachtet. - Und Hausbesitzer sollten jetzt sehr aufmerksam sein: Die Waschbären suchen nach geeigneten Plätzen, um ab März ihren Nachwuchs aufzuziehen.