Die Komödie Kassel startet wieder durch und die Polizei kündigt zum Karneval stärkere Kontrollen an

Die Äußerunge von CDU-Chef Friedrich Merz rund um die Ermoderung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke stoßen auf viel Kritik - auch bei Lübckes Familie. - Die Komödie Kassel hat schwere Zeiten hinter sich. Aber jetzt läuft es langsam wieder rund. - An den närrischen Tagen wird gerne und viel Alkohol getrunken. Die Polizei kündigt deshalb verstärkte Verkehrskontrollen an - nicht nur in den nordhessischen Karnevalshochburgen wie Fritzlar, Volkmarsen oder Naumburg.