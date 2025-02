Ein Garagenbrand in Zierenberg mit bösen Folgen und Schweinemäster können wieder aufatmen

Als die Feuerwehr in Zierenberg anrückt, liegt vor einer brennenden Grarage ein schwerverletzter Mann. Vermutlich hat er zuvor selbst versucht, den Brand zu löschen. - In Kassel steht ein Angeklagter vor Gericht, der sich mit der Polizei angelegt hat. - Schweinemäster aus Südhessen können aufatmen. Sie dürfen jetzt wieder in Schwalmstadt schlachten lassen. Zuvor mussten die Tiere wegen der Schutzbestimmungen zur Schweinepest bis nach Schleswig-Hollstein gekarrt werden.