Ein Meer aus Lila und Rot: Die Mohnfelder am Hohen Meißner blühen wieder

Der Mohn blüht wieder - in Nordhessen sind die Mohnfelder bei Germerode im Werra-Meißner-Kreis eine Attraktion für Menschen aus ganz Deutschland. Ein Meer aus roten und lila Blüten. Diese Woche geht das Natur-Spektakel richtig los. Mohnfelder anschauen beruhigt und ist so richtig was für die Seele.