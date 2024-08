Die Anfänge des Dornröschen-Schlosses: An der Sababurg führt ein Theaterstück zurück ins Mittelalter, als die Burg mitten im Reinhardswald gebaut wurde. Das ganze Wochenende lang gibt es außerdem seltene Einblicke in die Industriegeschichte Nordhessens - zum Beispiel im historischen Sprengstoffwerk in Hessisch Lichtenau. Und wer Lust auf alpines Flair in Nordhessen hat: In Willingen wird am Sonntag eine Alphorn-Messe gefeiert.

Veröffentlicht am 23.08.24 um 13:00 Uhr