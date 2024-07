Eltern wollen Spielplatz am Werratalsee retten

Er ist ein Paradies für Kinder in Meinhard-Schwebda (Werra-Meißner-Kreis): Der Spielplatz am Werratalsee. Doch der droht wegzufallen, weil er zu nah am Wasser liegt. Laut TÜV fehlt zur Absicherung ein Zaun. Für den Erhalt des Spielplatzes setzen sich jetzt Eltern und der Ortsbeirat von Schwebda ein und sammeln im Internet Spenden. Insgesamt geht es um 15.000 Euro.