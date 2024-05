Schaukeln ist in der Regel eher eine gemütlilche Sache. Nicht so beim Überschlagschaukeln. Das ist eher wie Achterbahnfahren. Der Extremsport stammt aus Estland. In Kassel steht eine der wenigen Überschlagschaukeln in Deutschland. Nordhessen-Reporter Nicolas Frühling hat sich getraut, sie auszuprobieren.

Autor: Nicolas Frühling Veröffentlicht am 16.05.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de