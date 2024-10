Wie gut ist man seiner Stadt oder Region mit dem Fahrrad unterwegs? Das fragt der Allgemeine deutsche Fahrradclub ADFC in seinem Fahrradklimatest 2024. Man kann einfach Online bewerten, wie viel Spaß das Radfahren in der eigenen Stadt macht, oder was noch verbessert werden sollte. Reporterin Anna Spieß war mit dem Rad in Marburg unterwegs und hat den Test gemacht.

Veröffentlicht am 30.10.24 um 13:00 Uhr