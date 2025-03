Die falsche Ärztin Meike S. soll den Tod von drei Patienten verursacht haben, wurde deswegen schon mal wegen dreifachen Mordes verurteilt, doch der Bundesgerichtshof hat das Urteil aufgehoben. Ab heute wird am Kasseler Landgericht neu verhandelt. Winter adé: In Willingen werden Seilbahnen und Lifte jetzt auf den Sommerbetrieb umgestellt, und über Nordhessen gehen Tiger-Kampfhubschrauber in den Tiefflug - zum Glück nur übungsweise.