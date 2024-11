Ferne Galxien, Faustkämpfe und fiese Karikaturen: Die Tipps für's Wochenende

Zwei Jahre lang war Hessens größtes Planetarium außer Betrieb. In dieser Zeit wurde die Technik auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt werden wieder Filme an die runde Kuppeldecke im Dachgeschoss der Kasseler Orangerie projiziert. Wer es lieber handfest mag: Kassel ist an diesem Wochenende Austragsungsort der Hochschulmeisterschaften im Boxen. Und in der Caricatura im Kasseler Kulturbahnhof werden jetzt die besten Cartoons des Jahres gezeigt.

Veröffentlicht am 01.11.24 um 13:00 Uhr