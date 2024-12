Fliegendes Künstlerzimmer in Battenberg

In der Gesamtschule Battenberg (Waldeck-Frankenberg) ist etwas ganz Besonderes gelandet: Das fliegende Künstlerzimmer. In dem 80 Quadratmeter großen Holzbau lebt und arbeitet Künstlerin Sophia Mix - direkt auf dem Schulgelände. In dem Atelier können Schülerinnen und Schüler selbst aktiv werden und sich neue Kunstwerke ausdenken. Hessenschaureporterin Silvia Ritter hat im fliegenden Künstlerzimmer vorbeigeschaut.