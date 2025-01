Fragen an Politiker: Das hr-Wahlmobil macht Station in Fritzlar

Das hr-Wahlmobil ist in Hessen unterwegs. Wer Fragen an die hessischen Spitzenkandidaten der größeren Parteien hat, kann sie am Wahlmobil löswerden, die Fragen werden dann den Politikerinnen und Politikern bei der hr-Wahlsendung am 13.2. gestellt. Nordhessen-Reporter Jens Wellhöner hat das in Fritzlar beobachtet.