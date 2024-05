Am Wochenende wird im Tierpark Sababurg der Frühling gefeiert. In Gudensberg ist der Schmeckefuchs unterwegs und lädt ein zu märchenhaften Genüssen aus der Region. Und wer Lust hat, auf dem Planwagen gemütlich durch schöne Landschaften zu zockeln und dabei Kunst in der freien Natur zu besichtigen, ist rund um Spangenberg richtig. Dort startet die Saison der Ars Natura-Planwagenfahrten.

Autor: Carsten Gohlke Veröffentlicht am 03.05.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de