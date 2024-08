So ein Ereignis ist eher selten in Nordhessen: In der Nacht ist ein Schwertransport durch Hesperinghausen und Helmighausen, beides Ortsteile von Diemelstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg, gefahren. Beladen mit einem überlangen Rotorblatt für ein Riesenwindrad. hr-Reporterin Sina Philipps hat für uns ein paar Eindrücke gesammelt.

Veröffentlicht am 08.08.24 um 12:25 Uhr