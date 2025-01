Besucherandrang im Bergpark Wilhelmshöhe: 900.000 Menschen sind im vergangenen Jahr in das Kasseler Weltkultruerbe geströmt. Auch die staatlichen Schlösser und Museen in Nordhessen verzeichnen ein Besucherplus von 30 Prozent. Damit der Erfolg weitergeht, sind in diesem Jahr spannende Projekt geplant. Sie wurden heute vorgestellt. Nordhessen-Reporter war für uns dabei.

Veröffentlicht am 16.01.25 um 14:00 Uhr