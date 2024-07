Geier am Edersee

Offenbar kreisen am hessischen Himmel überraschend viele Geier. Erst wird einer bei Dillenburg gefangen. Als der dann in die Greifenwarte im Wildtierpark Edersee kommt, stellt sich raus: Dort ist gerade ein zweiter Geier eingetroffen, der im Schwalm-Eder-Kreis unterwegs war. Wir schauen uns mal an, wie es den Aasfressern dort geht und wie sie aufgepäppelt werden.