Noch sind die meisten Weihnachtsmärkte nicht geöffnet, doch wer sich schon mal in Adventsstimmung versetzen will, für den ist der Markt der Vorfreude in Niedenstein-Metze im Schwalm-Eder-Kreis ein Ausflugsziel am Wochenende. Auch beim Martinsmarkt der Freien Waldorfschule Eschwege kann man schon Geschenke für das Fest kaufen. Auf Lego-Fans dagegen wartet die Lego-Tauschbörse in Borken im Schwalm-Eder-Kreis.