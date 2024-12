Der Hephata-Gospelchor in Schwalmstadt-Treysa feiert sein zehnjähriges Bestehen mit einem Konzert. Besondere Stimmung verspricht der mittelalterliche Weihnachtsmarkt im Tierpark Sababurg. Und wer es lieber sportlich mag, kann sich in Melsungen am Adventslauf beteiligen.

Veröffentlicht am 06.12.24 um 13:00 Uhr