Alles grün in Willingen und ein richtiger langer Wintereinbruch ist nicht in Sicht. Doch die Tourismus-Hochburg ist gut gerüstet. hr-Reporterin Silvia Ritter hat nachgeschaut, was es in den Ferien alles an Attraktionen gibt.

Veröffentlicht am 19.12.24 um 13:20 Uhr