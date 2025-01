Grusel und jede Menge Wolle: Die Highlights am Wochenende

Im Kasseler Bergpark gibt es Führungen im Dunkeln, auf den Spuren der Götter. Lasertechnik lässt sich beim Tag der Physik an der Kasseler Uni in Oberzwehren erleben, und in Homberg/Efze lädt ein Tauschcafe für Wolle ein.