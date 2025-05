Der Dienstag in Nordhessen: Nach der Entgleisung eines Güterzugs in Borken gibt es Probleme im Bahnverkehr. In Kassel hat es letztes Jahr wieder mehr Einbrüche gegeben - die Polizei will gegensteuern und gibt heute in einem Kasseler Einkaufszentrum Tipps für einen besseren Schutz. Und auf dem Marktplatz in Melsungen startet die neue Feierabendmarkt-Saison.