Gut für die Umwelt? Was Coworking Spaces bringen

Coworking Spaces sind ja Großraumbüros, in denen man sich einbuchen und von dort aus arbeiten kann. Die Uni Kassel erforscht jetzt, ob Coworking Spaces auch gut sind für die Umwelt. Weil dort ja Menschen an ihren Wohnorten arbeiten, die sonst vielleicht über weite Strecken pendeln müssten. Hessenschau-Reporter Jens Wellhöner hat einen neuen Coworking-Space in Bad Sooden-Allendorf besucht.