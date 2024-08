Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt: Kinderprojekt in Waldkappel

Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt - so ungefähr läuft es derzeit in Waldkappel. 30 Kinder bauen dort ihre eigene Stadt. Ganz nach ihren Vorstellungen bauen sie Häuser und Geschäfte. Sie diskutieren, ob es eine Währung geben soll, wie Entscheidungen getroffen werden und suchen sich ihre Berufe aus. Klar, so eine Kinderstadt ist ein Riesenspaß. Aber die Kinder lernen auch noch ganz nebenbei, wie eine demokratische Gesellschaft funktioniert. Nordhessen-Reporter Carsten Gohlke war dort.