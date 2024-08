Die Fulda ist Lebensraum für viele Tierarten. Die Initiative "Fulda Cleanup" sorgt dafür, dass der Müll am und im Wasser nicht ausufert. Einmal im Jahr treffen sich Freiwillige im nordhessischen Morschen, um vom Kanu aus den Unrat zu sammeln. Jetzt war es wieder soweit. Was bei der Aktion am Wochenende alles gefunden und eingesammelt wurde, darüber berichtet Hessenschau-Reporterin Sina Philipps.

Veröffentlicht am 26.08.24 um 12:30 Uhr