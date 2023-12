In der Weihnachtsbäckerei: Kinder dekorieren Lebkuchenhäuser in Gudensberg

In der Adventszeit herrscht in vielen Küchen in Nordhessen Hochbetrieb: Denn viele stimmen sich mit selbstgebackenen Kekse auf Weihnachten ein. In Gudensberg hat sich das Bürgerhaus jetzt in eine Weihnachtsbäckerei verwandelt. Dort haben Kinder und auch Erwachsene Lebkuchenhäuser verziert - mit bunten Smarties und anderen Leckereien.